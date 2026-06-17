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Спорт

Роналду сделал заявление перед матчем с ДР Конго на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Заявление Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 16:34 Фото: Instagram/Cristiano
Знаменитый форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду призвал преданных болельщиков верить в сборную Португалии на чемпионате мира. Он опубликовал обращение за сутки до начала встречи с ДР Конго, сообщает Zakon.kz.

Португальская дружина в первом туре группового этапа ЧМ-2026 вечером 17 июня сразится с "леопардами", где, скорее всего, капитанскую повязку наденет 41-летний Роналду.

"Каждый раз, надевая эту футболку, ощущаем ту же гордость, ту же страсть и ту же ответственность, что и в первый день. Начинается новая глава, очень усердно работали, чтобы достичь этого момента, и сейчас самое время отдать все за нашу страну и всех тех, кто поддерживает нас здесь и во всем мире. Верьте, как мы. Вперед, Португалия". Криштиану Роналду

О важнейшей роли и авторитете Криштиану среди коллег рассказал другой лидер португальского коллектива и "Манчестер Юнайтед" – Бруну Фернандеш.

"Для нас огромная привилегия иметь Криштиану, который может приблизить нас к победе на мундиале. Мы всегда можем у него чему-то научиться, он демонстрировал свою стойкость на протяжении всей карьеры. У него есть победный менталитет, никогда не довольствуется достигнутым и всегда стремится к большему. Эти позитивные качества мы переняли из его карьеры. Тот факт, что он смог играть в течение 20 лет, показывает, что все это было и остается необходимым для того, чтобы так долго выступать на самом высоком уровне. Эти факторы идут рука об руку с талантом, который он демонстрировал на протяжении многих лет". Бруну Фернандеш

Стартовый матч команды Роналду на ЧМ-2026 начнется в 22:00 по казахстанскому времени, зрители смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

Тем временем накануне стало известно полное расписание игр "Барыса" в предстоящем сезоне КХЛ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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