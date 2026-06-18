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Спорт

Наставник сборной ДР Конго раскрыл секрет успеха в матче с Португалией

Футбол Комент Тренера Конго, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 14:31 Фото: Instagram/fifaworldcup
Поздно вечером 17 июня на чемпионате мира по футболу был зафиксирован еще один сенсационный результат, который сотворила сборная ДР Конго, сыгравшая вничью 1:1 с одним из фаворитов турнира – Португалией во главе с Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Африканская дружина не просто отыгралась, порой смотрелась очень даже неплохо и достойно сыграла против грозного соперника.

Не стоит забывать, при каких условиях команда готовилась из-за вспышки в стране вируса Эболы, даже стоял вопрос о допуске "леопардов" на ЧМ-2026.

"Это огромный повод для гордости – заработать первое в истории ДР Конго очко на чемпионате мира, а также забить первый гол. Игроки проявили невероятную самоотдачу и самоотверженность. Выполнили план на игру именно так, как хотели, забили со стандарта, и, честно говоря, я очень горжусь своими футболистами, потому что они представили Конго в очень позитивном ключе, и вся страна этого заслуживает". Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Дезабр

Также удивило то, что конголезцы не особо уделяли время для опеки главного снайпера мирового футбола – нападающего Криштиану Роналду.

"Честно говоря, у нас не было плана против него, потому что мы знаем, что он уже не такой, как раньше. Но он все равно один из величайших игроков, я его очень уважаю". Полузащитник сборной ДР Конго Нгалайель Мукау

В истории ДР Конго это их второй чемпионат мира, первый раз они играли в 1974 году, тогда страна называлась Заир.

Та поездка оказалась провальной, проиграли все три матча в группе: сначала уступили Шотландии (0:2), затем Югославии (0:9) и Бразилии (0:3).

Теперь во втором туре ЧМ-2026 конголезцы 24 июня сыграют против Колумбии, в другом матче Португалия днем ранее встретится с Узбекистаном.

Что касается наших соседей, то они сегодня также отметились первым историческим голом на мировом первенстве, однако потерпели неудачу в противостоянии с Колумбией (1:3).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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