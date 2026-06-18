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Спорт

Еще одна звезда АПЛ стоимостью 45 млн евро пополнил состав "Реала"

Футбол Переход Реал, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 15:39 Фото: Instagram/liverpoolfc
18 июня испанский футбольный гранд "Реал" объявил о переходе в свои ряды игрока сборной Франции и английского "Ливерпуля" – Ибраима Конате, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "сливочных", договор с 27-летним французским защитником рассчитан на четыре года, до конца сезона 2030 года.

Конате является воспитанником академии футбола "Сошо", где и начинал свою профессиональную карьеру.

Затем он в течение последующих четырех лет защищал честь немецкого "Лейпцига". А пять лет назад надел майку английского "Ливерпуля".

В составе "мерсисайдцев" Ибраим сыграл 183 матча, где забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

На футбольном рынке стоимость игрока оценивается в 45 млн евро.

Это уже третье приобретение самого титулованного клуба планеты за последние несколько дней и все они пришли из топ-команд АПЛ.

Вначале королевский объявил о подписании испанца Кукурельи из "Челси", затем мадридский коллектив пополнил португальский хавбек "Ман Сити" – Бернарду Силва.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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