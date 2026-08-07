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Спорт

"Лейпциг" продал свою 19-летнюю звезду за рекордные 140 млн евро "Реалу"

Футбол Переход Реал, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 08:20 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Испанский футбольный клуб "Реал" объявил о переходе Яна Диоманде из немецкого "РБ Лейпциг". Контракт с 19-летним вингером сборной Кот-д’Ивуара рассчитан до 30 июня 2033 года, сообщает Zakon.kz.

По информации некоторых СМИ, "сливочные" заплатят за молодого таланта 125 млн евро, плюс 15 млн будут отданы в виде бонусов.

Для немецкого коллектива эта сумма считается рекордной в их истории.

Ранее форвард выступал за "РБ Лейпциг", и за прошлый сезон в 36 матчах он забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

"Это мечта, перехожу в "Реал", чтобы ее осуществить. Хочу поблагодарить всех в "Лейпциге". Кто знает, может, мы еще встретимся в Лиге чемпионов УЕФА. Сегодня я начинаю новое путешествие". Ян Диоманде

Перед приобретением Диоманде королевский клуб успел продать двух своих перспективных игроков. В клуб АПЛ "Фулхэм" ушли Гонсало Гарсия и Сесар Паласиос.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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