Отобравший очки у "Кайрата" "Атырау" обратился к Сатпаеву перед переходом в "Челси"

Казахстанский клуб "Атырау" обратился к 17-летнему Дастану Сатпаеву, которому скоро предстоит доказывать свою состоятельность в лондонском "Челси", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, "Атырау" в 13-м туре КПЛ в Алматы сумел отобрать очки у "Кайрата" с Сатпаевым в составе. Тот поединок завершился вничью – 1:1.

Что касается Сатпаева, то он уже провел прощальный матч за "Кайрат" перед отъездом в "Челси".

"В добрый путь, Дастан! Как талантливому воспитаннику казахстанского футбола желаем тебе огромных успехов на новом этапе твоего пути. Быстро адаптируйся в новой среде, прояви свой талант на сто процентов и покоряй самые высокие вершины. Возноси имя и авторитет Казахстана и всегда достигай своих мечтаний!" – говорится в публикации.

Дастан Сатпаев забил два мяча в ворота "Кызылжара" в прошедшем матче 17-го тура КПЛ. "Кайрат" в итоге дома одержал победу со счетом 3:0.

Теперь Сатпаев продолжит карьеру в "Челси". Официально он станет игроком лондонского клуба по достижении совершеннолетия – 12 августа. Ранее в "Челси" уже раскрыли планы на Дастана Сатпаева.