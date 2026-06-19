Канада против Катара: на поле произошла самая серьезная травма на ЧМ-2026
Как пишет Чемпионат, Исмаэль Коне и сам осознал вред здоровью, только когда увидел свою ногу. Но даже этот эпизод не помешал Канаде победить Катар.
На 55-й минуте полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо нанес тяжелую травму Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках. Сам Мадибо получил за этот эпизод красную карточку и оставил свою команду вдевятером. Сборная Катара удивила шестью днями ранее ничьей со Швейцарией, однако во встрече с хозяевами чемпионата мира предстала совершенно разобранной командой.
Канадцы решили исход матча за тайм, нанеся 14 ударов, наиграв на 2,42 xG и забив три мяча. После этого играли ровно, до тех пор, пока не сломался Коне. После тяжелой травмы полузащитника "Сассуоло" о какой-то радости от футбола говорить уже было тяжело.
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