20-летний Манзамби установил рекорд и стал новой звездой ЧМ-2026 по футболу

Минувшей ночью на Чемпионате мира по футболу прошли матчи второго тура группы В, в одном из которых сборная Швейцарии разгромила команду Боснии и Герцеговины со счетом 4:1, где дублем отметился 20-летний игрок победителей Манзамби, сообщает Zakon.kz.

Молодой швейцарец, который защищает честь немецкого "Фрайбурга", оформил дубль, отличившись на 74-й и 90-й минутах игры. Стоит подчеркнуть, что Манзамби появился на поле только на 71-й минуте, заменив своего коллегу Ндойе.

Йоан в возрасте 20 лет и 247 дней признан самым молодым футболистом в истории чемпионатов мира, кому удалось забить два гола в одном матче после выхода на замену.

Данный факт не остался без внимания FIFA. Швейцарец признан лучшим игроком этого поединка.

Тем самым Манзамби побил цифры прежнего рекордсмена в лице Нельсона Куэваса. Парагваец отличился дублем на ЧМ-2002 в ворота Словении, когда ему было 22 года и 153 дня.

В другой встрече группы В сборная Канады с теннисным счетом 6:0 разгромила Катар. В этой игре форвард "кленовых листьев" Джонатан Дэвид сделал хет-трик и догнал в списке бомбардиров ЧМ-2026 аргентинца Лионеля Месси, у обоих сейчас по три мяча.

Тем временем вмиг ставший главной звездой нынешнего мундиаля голкипер Кабо-Верде Возинья накануне получил хорошую новость о выдаче визы его матери.