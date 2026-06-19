Где можно бесплатно съесть пиццу во время ЧМ-2026 по футболу

Защитник сборной Франции по футболу Максанс Лакруа за свой счет оплатит пиццу всем жителям родной деревни на время прохождения ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

26-летний футболист, для которого нынешний мундиаль стал первым в карьере, сам пожелал угощать пиццей всех болельщиков, которые будут смотреть матчи французской сборной именно в коммуне Ажат в регионе Дордонь.

Лакруа все свое детство провел в Ажате, небольшой деревне с населением около 300 человек. Как оказалось, во время игр сборной Франции жители собираются в сельском доме культуры, где организованы просмотры матчей ЧМ-2026 на большом экране.

Как свидетельствует мэр данной коммуны, эта инициатива исходила от самого игрока французской сборной, тем самым он доказывает свою любовь к родным местам.

"Максанс через свою маму предложил угощать жителей пиццей во время всех матчей сборной Франции. Это отлично показывает, насколько он привязан к нашей деревне". Глава муниципалитета Ажат Дидье Клержу

Как уже известно, "синие" в стартовом туре мундиаля уверенно переиграли чемпионов Африки, команду Сенегала со счетом 3:1, где дубль оформил Килиан Мбаппе.

Во втором туре французы 23 июня встретятся с Ираком.