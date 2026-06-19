Определен самый красивый игрок Чемпионата мира по футболу-2026
Эксперты, которые специализируются на работе с искусственным интеллектом, проанализировали внешность 150 самых популярных футболистов ЧМ-2026 года на основании "золотого сечения", показывающего симметрию, баланс и гармонию лица.
И по результатам этих исследований самым красивым игроком на текущем мундиале стал полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль. Напарник Лионеля Месси по "Интер Майами" получил рейтинг 74,18%.
На втором месте данного рейтинга оказался форвард сборной Германии Кай Хаверц (74,1%). Замкнул призовую тройку лидеров вингер сборной Англии Нони Мадуэке (73,29%).
Далее следуют египтянин Мохамед Салах (73,27%), бразилец Эндрик (73,25%), кореец Сон Хын Мин (73,24%).
"Он один из футболистов, наиболее внимательных к своему имиджу, но здесь он 45-й, что показывает, насколько специфично "золотое сечение". Оно измеряет не стиль, харизму или популярность, а только пропорции лица". Высказывания составителей рейтинга
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