Определен самый красивый игрок Чемпионата мира по футболу-2026

На текущем мундиале множество экспертов называют список лучших футболистов по различным номинациям. В этот раз, помимо способностей игроков, был составлен рейтинг "красавчиков" среди всех знаменитостей нынешнего турнира, сообщает Zakon.kz.

Эксперты, которые специализируются на работе с искусственным интеллектом, проанализировали внешность 150 самых популярных футболистов ЧМ-2026 года на основании "золотого сечения", показывающего симметрию, баланс и гармонию лица.

И по результатам этих исследований самым красивым игроком на текущем мундиале стал полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль. Напарник Лионеля Месси по "Интер Майами" получил рейтинг 74,18%.

На втором месте данного рейтинга оказался форвард сборной Германии Кай Хаверц (74,1%). Замкнул призовую тройку лидеров вингер сборной Англии Нони Мадуэке (73,29%).

Далее следуют египтянин Мохамед Салах (73,27%), бразилец Эндрик (73,25%), кореец Сон Хын Мин (73,24%).

А вот знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду занял в этом списке только 45-е место.

"Он один из футболистов, наиболее внимательных к своему имиджу, но здесь он 45-й, что показывает, насколько специфично "золотое сечение". Оно измеряет не стиль, харизму или популярность, а только пропорции лица". Высказывания составителей рейтинга

Сам же 41-летний игрок в эти дни мечтает только об одном: как бы забить первый гол и принести победу своей сборной на ЧМ-2026.

За последние сутки капитан португальской дружины наслушался критических высказываний в свой адрес после матча с ДР Конго.