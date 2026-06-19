#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Названа дата старта "Челси" Дастана Сатпаева в новом сезоне АПЛ

Футбол Дебют Челси, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 18:09 Фото: Instagram/f.c.kairat
19 июня английская футбольная Премьер-лига выпустила полное расписание игр будущего сезона. Для казахстанских болельщиков предстоящий чемпионат Англии будет одним из самых ожидаемых, так как в нем должен дебютировать наш талант Дастан Сатпаев, сообщает Zakon.kz.

17-летний нападающий вскоре наденет майку лондонского "Челси", и мы надеемся увидеть его уже на старте АПЛ.

По британским законам Дастан сможет играть там, только когда ему исполнится 18, а до этого срока осталось чуть меньше двух месяцев. 12 августа экс-игрок "Кайрата" отметит свое совершеннолетие.

А вот 24 августа "аристократы" открывают новый сезон в АПЛ выездным матчем против "Фулхэма". Возможно, новый наставник лондонского коллектива Хаби Алонсо сразу даст шанс Сатпаеву проявить себя или подержит для других встреч, это уже покажет время.

Ну а пока рассмотрим другие матчи первого тура. Чемпион Англии "Арсенал" 21 августа примет дома "Ковентри", "Халл Сити" встретится с "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" сыграет с "Борнмутом", "Ньюкасл Юнайтед" померится силами с "Ливерпулем".

Полное расписание всего сезона АПЛ можно посмотреть здесь.

17 июня Дастан Сатпаев блестяще провел свой прощальный матч за родной алматинский клуб, оформив дубль в ворота "Кызылжара".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Старт АПЛ
13:35, 08 августа 2023
Новый сезон АПЛ стартует битвой грандов "Челси" – "Ливерпуль"
Нападающий казахстанской команды «Кайрат» Дастан Сатпаев
02:30, 23 февраля 2026
Дастан Сатпаев узнал новый номер в наступающий сезон
Футбол Матч-Открытие АПЛ-2026
15:52, 18 июня 2025
Опубликован календарь футбольных матчей АПЛ на сезон-2025/26
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев
17:51, Сегодня
Ислам Махачев выйдет серьёзным фаворитом против Иэна Гэрри на UFC 330
Сабыржан Аккалыков и Жавохир Умматалиев
17:43, Сегодня
Глубокий анализ: эксперт Робинсон объяснил, почему Аккалыков не проиграл Умматалиеву
Грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе перешёл в &quot;Алтай&quot;
17:24, Сегодня
Грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе перешёл в "Алтай"
Аида Абикеева
17:00, Сегодня
Видео победы Аиды Абикеевой над боксёршей из США за медаль на Кубке мира в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: