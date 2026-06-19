Названа дата старта "Челси" Дастана Сатпаева в новом сезоне АПЛ
17-летний нападающий вскоре наденет майку лондонского "Челси", и мы надеемся увидеть его уже на старте АПЛ.
По британским законам Дастан сможет играть там, только когда ему исполнится 18, а до этого срока осталось чуть меньше двух месяцев. 12 августа экс-игрок "Кайрата" отметит свое совершеннолетие.
А вот 24 августа "аристократы" открывают новый сезон в АПЛ выездным матчем против "Фулхэма". Возможно, новый наставник лондонского коллектива Хаби Алонсо сразу даст шанс Сатпаеву проявить себя или подержит для других встреч, это уже покажет время.
Ну а пока рассмотрим другие матчи первого тура. Чемпион Англии "Арсенал" 21 августа примет дома "Ковентри", "Халл Сити" встретится с "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" сыграет с "Борнмутом", "Ньюкасл Юнайтед" померится силами с "Ливерпулем".
Полное расписание всего сезона АПЛ можно посмотреть здесь.
17 июня Дастан Сатпаев блестяще провел свой прощальный матч за родной алматинский клуб, оформив дубль в ворота "Кызылжара".