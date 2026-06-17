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Спорт

Дастан Сатпаев оформил дубль в своем прощальном матче за "Кайрат"

Футбол Гол Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 20:57 Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"
Вечером 17 июня на Центральном стадионе Алматы состоялся перенесенный матч 17-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где алматинский "Кайрат" принимал "Кызылжар" из Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

Этот матч также был примечательным в том плане, что стал прощальным для главного снайпера "Кайрата" Дастана Сатпаева перед переходом в лондонский "Челси".

И главная надежда всего казахстанского футбола оправдал ожидания болельщиков, забив два мяча в составе своего клуба.

Сначала 17-летний нападающий отличился на 59-й минуте, точно пробив в угол ворот гостей. Затем Сатпаев отметился за три минуты до финального свистка.

Между голами Дастана сумел записать в свой актив еще один мяч у "Кайрата" вышедший на замену 18-летний Бекболат Исмаил.

В итоге "желто-черные" разгромили "Кызылжар" со счетом 3:0, а главный герой встречи Дастан Сатпаев сделал круг почета перед фанатами после завершения игры.

Уже вскоре, а примерно в начале сентября, наш молодой талант должен дебютировать в составе английского гранда "Челси", но это, конечно, будет зависеть от ряда факторов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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