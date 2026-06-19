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Спорт

Норвежский Парламент устроил необычный флэшмоб в поддержку своих футболистов

Футбол Флэшмоб Парламент, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 11:49 Фото: Instagram/herrelandslaget
В последние несколько дней депутаты норвежского Парламента удивляют своим поведением на рабочем месте. Сначала они провели небольшую тренировку с футбольным мячом, затем организовали интересный флэшмоб, сообщает Zakon.kz.

Скорее всего, ряд читателей уже догадались, что эти действия неспроста, а делаются в поддержку сборной Норвегии, которая в эти дни выступает на ЧМ-2026 по футболу.

Накануне Парламент Норвегии повторил флешмоб, взятый от своих же фанатов – депутаты на рабочем месте устроили "греблю" в поддержку родной команды.

После голосования по ряду важных вопросов председатель Парламента Масуд Гараххани предложил поддержать сборную Норвегии, отправив им необычное послание.

Инициатива была поддержана единогласно и депутаты синхронно выполнили уже ставшую вирусной кричалку норвежских фанатов, которая сопровождается характерными движениями, имитирующими греблю.

Что касается дел самой сборной, то дружина Эрлинга Холанда очень уверенно стартовала на ЧМ-2026, разгромив Ирак со счетом 4:1.

23 июня скандинавов во втором туре мундиаля ожидает битва с Сенегалом.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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