Норвежский Парламент устроил необычный флэшмоб в поддержку своих футболистов
Скорее всего, ряд читателей уже догадались, что эти действия неспроста, а делаются в поддержку сборной Норвегии, которая в эти дни выступает на ЧМ-2026 по футболу.
Накануне Парламент Норвегии повторил флешмоб, взятый от своих же фанатов – депутаты на рабочем месте устроили "греблю" в поддержку родной команды.
После голосования по ряду важных вопросов председатель Парламента Масуд Гараххани предложил поддержать сборную Норвегии, отправив им необычное послание.
Инициатива была поддержана единогласно и депутаты синхронно выполнили уже ставшую вирусной кричалку норвежских фанатов, которая сопровождается характерными движениями, имитирующими греблю.
Что касается дел самой сборной, то дружина Эрлинга Холанда очень уверенно стартовала на ЧМ-2026, разгромив Ирак со счетом 4:1.
23 июня скандинавов во втором туре мундиаля ожидает битва с Сенегалом.