Норвежский Парламент устроил необычный флэшмоб в поддержку своих футболистов

В последние несколько дней депутаты норвежского Парламента удивляют своим поведением на рабочем месте. Сначала они провели небольшую тренировку с футбольным мячом, затем организовали интересный флэшмоб, сообщает Zakon.kz.

Скорее всего, ряд читателей уже догадались, что эти действия неспроста, а делаются в поддержку сборной Норвегии, которая в эти дни выступает на ЧМ-2026 по футболу.

Накануне Парламент Норвегии повторил флешмоб, взятый от своих же фанатов – депутаты на рабочем месте устроили "греблю" в поддержку родной команды.

После голосования по ряду важных вопросов председатель Парламента Масуд Гараххани предложил поддержать сборную Норвегии, отправив им необычное послание.

Инициатива была поддержана единогласно и депутаты синхронно выполнили уже ставшую вирусной кричалку норвежских фанатов, которая сопровождается характерными движениями, имитирующими греблю.

Что касается дел самой сборной, то дружина Эрлинга Холанда очень уверенно стартовала на ЧМ-2026, разгромив Ирак со счетом 4:1.

23 июня скандинавов во втором туре мундиаля ожидает битва с Сенегалом.