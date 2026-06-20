Сборная Турции проиграла второй матч подряд и вылетела с ЧМ-2026 по футболу
Подопечные Винченцо Монтеллы уступили сборной Парагвая со счетом 0:1 во втором туре группового этапа и занимают последнее четвертое место в квартете D.
В итоге Турция независимо от матча третьего тура с США останется на этой позиции, что гарантирует ей вылет из турнира.
Американцы, обыграв Австралию (2:0), досрочно обеспечили себе путевку в плей-офф с шестью очками. Далее идут Австралия (3) и Парагвай (3), которые поспорят в третьем туре за второе место в очном поединке.
Турция, у которой пока нет очков, не сможет опередить эти две команды из-за поражения в личных встречах.
Тем самым бронзовые призеры ЧМ-2002 после заключительных игр группового раунда покинут нынешний мундиаль. Вместе с ними уедут также представители Гаити, которые сегодня были разгромлены Бразилией (3:0).
Тем временем накануне аргентинская телеведущая была уволена с работы из-за фейка о смерти отца Лионеля Месси.