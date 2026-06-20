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Спорт

Сборная Турции проиграла второй матч подряд и вылетела с ЧМ-2026 по футболу

Футбол Вылет ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 10:44 Фото: Instagram/millitakimlar
20 июня на мировом первенстве по футболу определились первые две сборные, которые потеряли шанс продолжить борьбу за титул. Одной из них стала команда Турции, которая потерпела вторую неудачу на этом турнире, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Винченцо Монтеллы уступили сборной Парагвая со счетом 0:1 во втором туре группового этапа и занимают последнее четвертое место в квартете D.

В итоге Турция независимо от матча третьего тура с США останется на этой позиции, что гарантирует ей вылет из турнира.

Американцы, обыграв Австралию (2:0), досрочно обеспечили себе путевку в плей-офф с шестью очками. Далее идут Австралия (3) и Парагвай (3), которые поспорят в третьем туре за второе место в очном поединке.

Турция, у которой пока нет очков, не сможет опередить эти две команды из-за поражения в личных встречах.

Тем самым бронзовые призеры ЧМ-2002 после заключительных игр группового раунда покинут нынешний мундиаль. Вместе с ними уедут также представители Гаити, которые сегодня были разгромлены Бразилией (3:0).

Тем временем накануне аргентинская телеведущая была уволена с работы из-за фейка о смерти отца Лионеля Месси.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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