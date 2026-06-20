#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Казахстан выиграл "золото" чемпионата Азии, опередив Индию и Китай

Казахстан выиграл золото чемпионата Азии, опередив Индию и Китай, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 18:18 Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по легкой атлетике завоевала первую медаль на чемпионате Азии по эстафетному бегу в Шаосине (Китай). Наши легкоатлеты поднялись на первую ступень пьедестала в смешанной эстафете 4 по 400 м, сообщает Zakon.kz.

Эльнор Мухитдинов, Мария Шувалова, Андрей Соколов и Аделина Земс финишировали с результатом 3:16.75.

Второе место заняла Индия – 3:17.06. Китай показал третий результат – 3:17.20.

Чемпионат Азии завершится 21 июня. Казахстан примет участие в эстафетах 4 по 400 метров среди мужчин и женщин.

Ранее сообщалось, что 80-летний казахстанец сотворил невероятное на марафоне в ЮАР.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанский стрелок стал серебряным призером мирового первенства в Германии
19:14, Сегодня
Казахстанский стрелок стал серебряным призером мирового первенства в Германии
Сборная Казахстана поднялась на пьедестал чемпионата Азии в Китае
06:07, 15 июня 2026
Сборная Казахстана поднялась на пьедестал чемпионата Азии в Китае
Нора Джеруто, Казахстан, Азия
21:07, 07 февраля 2026
Казахстан завоевал "золото" чемпионата Азии по легкой атлетике в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жибек Куламбаева стала победительницей турнира ITF в Болгарии в парном разряде
18:42, Сегодня
Жибек Куламбаева стала победительницей турнира ITF в Болгарии в парном разряде
Айбек Оралбай вышел в финал Кубка мира по боксу в Китае
18:15, Сегодня
Айбек Оралбай с нокдауном вышел в финал Кубка мира по боксу в Китае
&quot;Алтай&quot; и &quot;Жетысу&quot; устроили голевую перестрелку в 14-м туре КПЛ
17:58, Сегодня
"Алтай" и "Жетысу" устроили голевую перестрелку в 14-м туре КПЛ
Аида Абикеева
17:13, Сегодня
Аида Абикеева уступила в полуфинале Кубка мира по боксу в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: