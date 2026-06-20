Казахстан выиграл "золото" чемпионата Азии, опередив Индию и Китай

Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по легкой атлетике завоевала первую медаль на чемпионате Азии по эстафетному бегу в Шаосине (Китай). Наши легкоатлеты поднялись на первую ступень пьедестала в смешанной эстафете 4 по 400 м, сообщает Zakon.kz.

Эльнор Мухитдинов, Мария Шувалова, Андрей Соколов и Аделина Земс финишировали с результатом 3:16.75. Второе место заняла Индия – 3:17.06. Китай показал третий результат – 3:17.20. Чемпионат Азии завершится 21 июня. Казахстан примет участие в эстафетах 4 по 400 метров среди мужчин и женщин. Ранее сообщалось, что 80-летний казахстанец сотворил невероятное на марафоне в ЮАР.

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