Сборная Казахстана поднялась на пьедестал чемпионата Азии в Китае
Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по триатлону завоевала третью медаль на чемпионате Азии в Сюйчжоу (Китай). На вторую ступень пьедестала поднялась смешанная команда U17 в эстафете, сообщает Zakon.kz.
В этом виде соревновательной программы страну представляли Гор Депершмидт, Альхам Мурат, Калерия Шнейдер, Алуа Нурмухамет.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, в активе нашей сборной три награды. Днем ранее победителями ЧА стали Рамазан Айнегов (U17) и Ясмина Бузуртанова (U15).
Ранее стало известно, сколько заработал Александр Бублик на турнире в Германии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript