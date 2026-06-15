Сборная Казахстана поднялась на пьедестал чемпионата Азии в Китае

Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по триатлону завоевала третью медаль на чемпионате Азии в Сюйчжоу (Китай). На вторую ступень пьедестала поднялась смешанная команда U17 в эстафете, сообщает Zakon.kz.

В этом виде соревновательной программы страну представляли Гор Депершмидт, Альхам Мурат, Калерия Шнейдер, Алуа Нурмухамет. Как отметили в пресс-службе НОК РК, в активе нашей сборной три награды. Днем ранее победителями ЧА стали Рамазан Айнегов (U17) и Ясмина Бузуртанова (U15). Ранее стало известно, сколько заработал Александр Бублик на турнире в Германии.

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