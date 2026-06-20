Казахстанский стрелок стал серебряным призером мирового первенства в Германии

Сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала первую медаль на юниорском чемпионате мира в Зуле (Германия). Серебряным призером мирового первенства стал Ринат Казаченко, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец показал второй результат в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 метров). В финале он набрал 355,2 очка.

Победу одержал Рохит Каньян (Индия) – 355,9 очка. Третье место занял Патрик Энтнер (Австрия) – 344,0.

Отметим, что эта награда стала для сборной Казахстана первой на текущем юниорском чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Казахстан выиграл "золото" чемпионата Азии, опередив Индию и Китай.