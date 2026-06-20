#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Казахстанский стрелок стал серебряным призером мирового первенства в Германии

Казахстанский стрелок стал серебряным призером мирового первенства в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 19:14 Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала первую медаль на юниорском чемпионате мира в Зуле (Германия). Серебряным призером мирового первенства стал Ринат Казаченко, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец показал второй результат в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 метров). В финале он набрал 355,2 очка.

Победу одержал Рохит Каньян (Индия) – 355,9 очка. Третье место занял Патрик Энтнер (Австрия) – 344,0.

Отметим, что эта награда стала для сборной Казахстана первой на текущем юниорском чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Казахстан выиграл "золото" чемпионата Азии, опередив Индию и Китай.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Тяжелая атлетика Серебро ЧА-2024
17:32, 05 февраля 2024
Казахстанский штангист стал серебряным призером азиатского первенства
Стрельба Серебро Кубок мира
12:25, 31 января 2024
Казахстанский стрелок выиграл "серебро" на Кубке мира в Египте
Сборная Казахстана завоевала 11 медалей на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
20:09, 19 февраля 2026
Казахстанские спортсмены установили рекорды и взяли 11 медалей на ЧА в Индии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жибек Куламбаева стала победительницей турнира ITF в Болгарии в парном разряде
18:42, Сегодня
Жибек Куламбаева стала победительницей турнира ITF в Болгарии в парном разряде
Айбек Оралбай вышел в финал Кубка мира по боксу в Китае
18:15, Сегодня
Айбек Оралбай с нокдауном вышел в финал Кубка мира по боксу в Китае
&quot;Алтай&quot; и &quot;Жетысу&quot; устроили голевую перестрелку в 14-м туре КПЛ
17:58, Сегодня
"Алтай" и "Жетысу" устроили голевую перестрелку в 14-м туре КПЛ
Аида Абикеева
17:13, Сегодня
Аида Абикеева уступила в полуфинале Кубка мира по боксу в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: