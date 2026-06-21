Упавшего на поле судью чемпионата мира по футболу "вернул к жизни" обычный рассол

Матч чемпионата мира между сборными США и Австралии в Сиэтле был временно прерван из-за проблем со здоровьем у главного арбитра Феликса Цвайера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, в концовке игры судья рухнул на газон из-за сильной мышечной судороги и не мог подняться. К этому его могли привести жаркая погода и высокий темп игры.

Футболисты обеих команд помогли арбитру: они подняли ему ногу, чтобы облегчить спазм.

После этого на поле выбежала женщина-арбитр и передала Цвайеру рассол – традиционное средство для снятия мышечных судорог. После этого главный судья восстановился и продолжил встречу.

В итоге сборная США одержала победу над национальной командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.