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Спорт

Бельгия против США: кто вышел в четвертьфинал чемпионата мира-2026

ЧМ-2026, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 07:25 Фото: Instagram/belgianreddevils
Сборная Бельгии в Сиэтле победила сборную США в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

По данным Чемпионат, счет на 9-й минуте открыл полузащитник европейской команды Шарль Де Кетеларе. На 31-й минуте хавбек сборной США Малик Тилльман забил ответный гол. На 33-й минуте Де Кетеларе оформил дубль.

Во втором тайме сборная Бельгии пополнила копилку своих достижений еще двумя голами – на 57-й минуте отличился полузащитник Ханс Ванакен. А на 90+3-й минуте он ассистировал форварду Ромелу Лукаку.

В стартовый состав американской команды вошел нападающий Фоларин Балогун. Его удалили из игры 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0).

Балогун должен был пропустить матч с Бельгией, однако 5 июля в ФИФА заявили о приостановке дисквалификации для футболиста.

Теперь сборная Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира-2026 сыграет со сборной Испании. Матч пройдет 10 июля.

Ранее сообщалось, что Роналду не сдержал слез после поражения от сборной Испании на ЧМ‑2026.

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