Бельгия против США: кто вышел в четвертьфинал чемпионата мира-2026
По данным Чемпионат, счет на 9-й минуте открыл полузащитник европейской команды Шарль Де Кетеларе. На 31-й минуте хавбек сборной США Малик Тилльман забил ответный гол. На 33-й минуте Де Кетеларе оформил дубль.
Во втором тайме сборная Бельгии пополнила копилку своих достижений еще двумя голами – на 57-й минуте отличился полузащитник Ханс Ванакен. А на 90+3-й минуте он ассистировал форварду Ромелу Лукаку.
В стартовый состав американской команды вошел нападающий Фоларин Балогун. Его удалили из игры 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0).
Балогун должен был пропустить матч с Бельгией, однако 5 июля в ФИФА заявили о приостановке дисквалификации для футболиста.
Теперь сборная Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира-2026 сыграет со сборной Испании. Матч пройдет 10 июля.
Ранее сообщалось, что Роналду не сдержал слез после поражения от сборной Испании на ЧМ‑2026.