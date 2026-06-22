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Спорт

Нани принес важную победу "Актобе" над "Астаной" в матче КПЛ-2026

Футбол Гол Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 11:58 Фото: Instagram/fcaktobe_official
Поздно вечером 21 июня завершились матчи 14-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где итог подвели два титулованных клуба страны, а заодно и фавориты нынешнего сезона – "Актобе" и "Астана", сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел на Центральном стадионе Актобе, где хозяева одержали победу со счетом 2:0 благодаря голу звездного португальского ветерана Луиша Нани и аргентинца Агустина Пасторицы.

Для 40-летнего Нани это дебютный гол в КПЛ-2026, ранее он отметился дублем в рамках игр Кубка РК.

В итоге "Актобе" набрал 22 очка и расположился на пятой строчке турнирной таблицы КПЛ-2026. А подопечные Григория Бабаяна с таким же количеством баллов идут на одну позицию ниже.

Главной сенсацией тура стало домашнее поражение "Елимая" от "Атырау" со счетом 1:2.

В других противостояниях минувшего уик-энда зафиксированы следующее результаты: "Алтай" – "Жетысу" 3:3, "Женис" – "Иртыш" 0:0, "Кайсар" – "Улытау" 0:0, "Ордабасы" – "Каспий" 2:0, "Окжетпес" – "Тобыл" 2:1, "Кызылжар" – "Кайрат" 2:4.

Поединки следующего тура КПЛ-2026 пройдут 27-28 июня, где болельщики смогут увидеть немало интересных встреч. В этот список смело можно включить матчи: "Окжетпес" – "Кайрат" и "Улытау" – "Ордабасы". Именно эта четверка команд стоит во главе турнирной таблицы.

Здесь необходимо выделить заслуги чемпиона страны. Алматинцы за одну неделю дважды обыграли "Кызылжар", сначала были сильнее дома, затем в гостях.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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