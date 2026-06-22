Звезды португальского футбола заступились за Роналду перед матчем с Узбекистаном

23 июня один из фаворитов нынешнего мирового чемпионата по футболу сборная Португалии проведет свой второй матч группового раунда против команды Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, португальцы неважно стартовали на этом турнире, сенсационно сыграв вничью с ДР Конго (1:1). В потере очков с африканцами большинство экспертов обвинили лидера сборной Криштиану Роналду.

Однако нынешние и прежние лидеры португальского коллектива так не считают и перед ответственным поединком с Узбекистаном решили высказаться с защитой в адрес своего капитана.

"Сосредоточься на том, что ты можешь контролировать. Уважение, кумиры вечны. Многие говорят ерунду о футболе, не сделав ничего действительно значимого в этом виде спорта. Критикуют того, кто сделал больше. Криштиану, мы верим в тебя, несмотря ни на что и что бы ни случилось". Легенда Португалии Бруну Алвеш

Опроверг все домыслы и слухи общественности об обязательном пасе в адрес Роналду один из игроков нынешнего состава сборной Португалии.

"Такого приказа нет, Криштиану способен забивать голы, в этом отношении с ним никто не сравнится, и нас не обязывают отдавать ему мяч. Например, я передаю мяч тому, кто находится в лучшей позиции, и у меня нет времени думать, кто из партнеров находится рядом. Делаем это инстинктивно, это занимает миллисекунды, на это нет времени, и Криштиану здесь, чтобы помочь любому из товарищей по сборной". Хавбек сборной Португалии Франсишку Консейсау

Здесь стоит упомянуть, что в предстоящей игре наши соседи тоже захотят забрать очки у Португалии и войти в историю.

Первый шаг узбеки уже сделали, забили гол Колумбии, но проиграли свой стартовый матч на ЧМ-2026.