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Спорт

Президент ФИФА похвалил сборную Ирана по футболу

ЧМ по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 05:00 Фото: Instagram/teammellifootball
22 июня сборная Ирана на ЧМ-2026 по футболу удостоилась комплиментов от президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает Zakon.kz.

Чиновник мирового футбола опубликовал на своей странице в Instagram фото иранского вратаря Алирезы Беиранванда. Именно он совершил семь сейвов во время матча с Бельгией 22 июня на стадионе "Соу-Фай" в Инглвуде.

ЧМ по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 05:00

Фото: Instagram/gianni_infantino

"Еще раз мы стали свидетелями вдохновляющего проявления стойкости и страсти Ирана; команды, которая остается непобежденной на этом Чемпионате мира", – написал Инфантино.

При этом сборная Ирана была близка к тому, чтобы открыть счет уже на 25-й минуте, когда Мехди Тареми отправил мяч в сетку ворот бельгийцев. Однако после проверки был зафиксирован офсайд.

"Несмотря на все трудности и препятствия со стороны организаторов чемпионата мира сборная Ирана, проявляет невероятный характер и стремление победить", – отмечают футбольные фанаты.

Свой заключительный матч группового этапа сборная Ирана проведет 27 июня против Египта. Встреча пройдет в американском Сиэтле.

В этот же день новой сенсацией на ЧМ-2026 с историческим голом стала сборная Кабо-Верде.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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