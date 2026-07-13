Холанд логически объяснил вылет Норвегии с чемпионата мира

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд дал комментарий после матча 1/4 финала ЧМ-2026 с командой Англии, в котором норвежцы проиграли со счетом 1:2 и завершили выступление на турнире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Чемпионат", спортсмен признался, что после матча у него остались тяжелые ощущения.

"Кажется, мы заслуживали большего и были совсем близко к победе над Англией. Чувствуется некая пустота, но вместе с тем и гордость: все‑таки вышли в четвертьфинал и дали Англии настоящий бой. Эмоции смешанные. Порой исход чемпионата решают отдельные эпизоды. С Бразилией нам удалось переломить игру, и перед сегодняшним матчем шансы виделись равными – 50 на 50. Англия – сильная команда, матч получился непростым", – размышляет Холанд.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Сборная Англии прошла в полуфинал, где теперь встретится с Аргентиной. В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Франции.