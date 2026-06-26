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Спорт

Турция вырвала победу у США в третьем туре ЧМ-2026 по футболу

Футбол Победа США, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 12:56 Фото: Instagram/millitakimlar
26 июня закончились игры предварительного раунда Чемпионата мира по футболу в квартете D, где сборная Турции одержала единственную победу на этом турнире, обыграв команду США со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

Для турков эта победа оказалась волевой, так как они проигрывали к третьей минуте, после точного удара Остона Трасти.

Спустя мгновение лидер мадридского "Реала" Арда Гюлер восстановил равновесие. Вскоре Барыш Йылмаз вывел вперед уже турецкую дружину.

Во втором тайме Себастьян Берхалтер снова выровнял положение на табло. Но сегодня фортуна повернулась к подопечным Винченцо Монтелла, у которых оказался Каан Айхан, забивший победный гол на 98-й минуте встречи.

Несмотря на этот результат, турки покидают нынешний турнир с последним местом в группе, а США остались на первой строчке.

В другом поединке квартета D Австралия сыграла вничью с Парагваем (0:0) и пробилась в плей-офф ЧМ-2026 со второй строчки.

Парагвайцы заняли здесь третье место и теоретически могут тоже оказаться в списке 1/16 финала, но они ждут окончания матчей в других подгруппах.

К этому часу представители США узнали своего оппонента по первому раунду плей-офф ЧМ-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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