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Спорт

Месси установил массу мировых рекордов и стал лучшим снайпером ЧМ-2026

Футбол Куча Рекордов, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:46 Фото: Instagram/leomessi
Звездный аргентинский форвард Лионель Месси после победы над Австрией, где он забил два мяча в ворота соперника, в очередной раз доказал всем свою гениальность показанными цифрами, сообщает Zakon.kz.

На данный час капитан аргентинской дружины возглавил список лучших снайперов ЧМ-2026 с активом в пять голов, за ним идут Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, у них по четыре взятия ворот.

Месси забил три мяча в первом туре Алжиру, а сегодня ночью дважды огорчил голкипера австрийской сборной. Что интересно, помимо него, на этом турнире у Аргентины пока никто не отметился голом.

После матча с Австрией Лионель установил рекорд по голам на чемпионатах мира, их у него теперь стало 18. Он обошел прежнего рекордсмена – немца Мирослава Клозе (16).

Также лидер "бело-голубых" опередил Клозе по выигранным матчам на мундиалях, у аргентинца набралось 18, а у немецкого форварда их насчитывается 17.

Стоит отметить, что Месси в прошедшем матче мог стать автором второго хет-трика подряд на этом турнире, но промазал с пенальти.

Вдобавок он стал первым игроком в истории, кто пробился в стадию плей-офф на шести чемпионатах мира.

"Мы уже подарили болельщикам много поводов для радости, но мы постараемся сделать еще больше. Были моменты, когда я очень злился из-за промаха с пенальти, но я смог это исправить. Главное – вышли в следующий раунд, победа в каждом матче всегда входит в наши планы. Вся команда переживает это с огромной радостью. Когда собираемся, нам нравится быть вместе, соревноваться, тренироваться, заниматься повседневными делами и видеть таких болельщиков. Победа была тяжелой, приложили много усилий, и она дает нам уверенность в том, что нас ждет впереди".Лионель Месси

Плюс ко всему Месси лидирует по голам на чемпионатах мира после 35 лет, семь из которых оформил на катарском мундиале и пять в США.

Также эксперты заметили, что из всех 18 мячей на мировых первенствах аргентинец 14 раз поразил ворота левой ногой, четыре правой, а головой еще не забивал ни разу.

Всего его копилка голов за сборную достигла рубежа 122 после 201-го матча. Здесь он по-прежнему занимает второе место в мировой истории. Впереди планеты всей – Криштиану Роналду (143).

На днях настроение Лионеля Месси было испорчено фейковой информацией о смерти его отца.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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