Мбаппе оформил очередные мировые рекорды на ЧМ-2026 по футболу
Нападающий сборной Франции забил один из победных мячей в ворота команды Марокко (2:0) в рамках 1/4 финала текущих соревнований.
В итоге француз отметился своим 20-м карьерным голом на чемпионатах мира, восемь из которых пришлись на этот мундиаль.
Мбаппе стал первым игроком в истории, кто забил восемь голов на двух мировых первенствах подряд, ранее он отличился восемь раз четыре года назад в Катаре.
В матче против Марокко Килиан еще отдал результативную передачу на Усмана Дембеле и обогнал Лионеля Месси по голевым действиям на ЧМ-2026.
Сейчас в его активе восемь голов и три результативных ассиста после шести матчей нынешнего турнира, что делает француза лидером этой номинации.
8 – Kylian Mbappé è il primo giocatore capace di segnare otto gol in due diverse edizioni dei Mondiali FIFA (otto sia nel 2022 che nel 2026). Strepitoso.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pWhL7HRQNo— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 9, 2026
Вдобавок Мбаппе забил восьмой победный гол на ЧМ-2026, улучшив прежний рекорд, который ранее принадлежал поляку Гжегожу Лято (7).
Несмотря на все рекорды и показатели, лидер французской сборной на днях сделал скандальное заявление в адрес парагвайского сенатора.