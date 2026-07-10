#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Мбаппе оформил очередные мировые рекорды на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Два Рекорда, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 14:36 Фото: Instagram/equipedefrance
Минувшей ночью знаменитый французский футболист Килиан Мбаппе забил свой восьмой гол на ЧМ-2026. Тем самым форвард "Реала" сейчас стоит на первом месте наряду с Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров турнира, сообщает Zakon.kz.

Нападающий сборной Франции забил один из победных мячей в ворота команды Марокко (2:0) в рамках 1/4 финала текущих соревнований.

В итоге француз отметился своим 20-м карьерным голом на чемпионатах мира, восемь из которых пришлись на этот мундиаль.

Мбаппе стал первым игроком в истории, кто забил восемь голов на двух мировых первенствах подряд, ранее он отличился восемь раз четыре года назад в Катаре.

В матче против Марокко Килиан еще отдал результативную передачу на Усмана Дембеле и обогнал Лионеля Месси по голевым действиям на ЧМ-2026.

Сейчас в его активе восемь голов и три результативных ассиста после шести матчей нынешнего турнира, что делает француза лидером этой номинации.

Вдобавок Мбаппе забил восьмой победный гол на ЧМ-2026, улучшив прежний рекорд, который ранее принадлежал поляку Гжегожу Лято (7).

Несмотря на все рекорды и показатели, лидер французской сборной на днях сделал скандальное заявление в адрес парагвайского сенатора.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Рекорды Игрока
18:07, 04 июля 2026
Месси продолжает переписывать фантастические рекорды футбола на ЧМ-2026
Футбол Лидер Бомбардиров
15:08, 17 апреля 2024
Мбаппе первый забил 40 голов за текущий европейский сезон
Футбол Рекорд Игрока
12:34, 01 июля 2026
Килиан Мбаппе установил рекорд чемпионатов мира по голам в плей-офф
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Килиан Мбаппе
14:55, Сегодня
"Он побил мой рекорд": главный тренер сборной Франции не считает Мбаппе диктатором
RAF
14:40, Сегодня
Супертурнир RAF с четырьмя чемпионами ОИ: когда Куат Хамитов выйдет против Армана Царукяна
Казахстанец Кошербай без шансов проиграл боксёру из Индии в битве за медаль ЧА
14:12, Сегодня
Казахстанец Кошербай без шансов проиграл боксёру из Индии в битве за медаль ЧА
Сборная Франции по футболу празднует гол в ворота Марокко
13:51, Сегодня
После матча ЧМ Франция – Марокко в Париже задержали десять человек: RMC Sport
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: