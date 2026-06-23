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Спорт

КФФ серьезно наказала судью Исмуратова и наставника "Елимая" Карповича

Футбол Наказание Судьи Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 16:45 Фото: kff.kz
23 июня прошло заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола по итогам матчей 13-го утра Премьер-лиги, где особняком стояла встреча в Семее между "Елимаем" и "Ордабасы", сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КФФ, за неспортивное поведение, выразившееся в несогласии с действиями официального лица матча в агрессивной манере, способствовавшее возникновению конфликта между игроками, представителями клуба и судейской бригадой, а также высказываний дискредитирующего характера главного тренера команды "Елимай" Андрея Карповича принято решение дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 15 июня 2026 года.

Футбол Дисквалификация 5 Игр, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 16:45

Фото: Instagram/fc_elimai

За неподобающее поведение, выразившееся в выходе на поле и проявлении агрессии в адрес официального лица, а также нарушение требований подпункта 14 пункта 6.43 Регламента КПЛ, выразившееся в прохождении в судейскую раздевалку по окончании матча и высказывании нецензурных выражений, угроз в адрес официального лица матча, применить к управляющему директору ФК "Елимай" Федору Симиниди санкцию в виде запрета на вход на стадионы до 1 октября 2026 года. Плюс наложить ему штраф в размере 100 МРП.

За неподобающее поведение болельщиков команды, выразившееся в скандировании оскорбительных выражений в адрес официальных лиц матча, бросании предметов, которые попали в судью матча, а также за необеспечение безопасности, выразившееся в проникновении постороннего лица в судейскую раздевалку, на ФК "Елимай" наложить штраф в размере 300 МРП.

За неподобающее поведение, нарушение норм Кодекса этики КФФ, выразившееся в высказывании нецензурных выражений в адрес официальных лиц ФК "Елимай", дисквалифицировать судью Армана Исмуратова до 1 октября 2026 года.

А накануне о своей отставке с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу объявил Талгат Байсуфинов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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