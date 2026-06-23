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Спорт

100-летняя фанатка Месси потрясла всех своим личным присутствием на ЧМ-2026

Футбол Пожилая фанатка, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 17:44 Фото: скриншот трансляции, Facebook/Leo Messi
Прошедшая ночь на мировом чемпионате по футболу навсегда останется в памяти миллионов болельщиков не только дублем легендарного аргентинца Лионеля Месси, но и его рекордом как лучшего бомбардира за всю историю проведения мундиалей, сообщает Zakon.kz.

Ну и, конечно, одной из запоминающихся личностей и зрителем матча между Аргентиной и Австрией стала 100-летняя фанатка Лионеля Месси – американская блогерша Полин Кана, более известная как Gangster Granny или "Гангстерская бабушка".

Кадры с самой возрастной болельщицей турнира, которая плакала от счастья на арене, когда Месси побил рекорд по голам на чемпионатах мира, стали одними из самых вирусных и трогательных эпизодов.

Пожилая женщина не в первый раз приходит на игры с участием капитана "Интер Майами".

Футбол 100 Лет Фанатка, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 17:44

Фото: Instagram/fabriziorom

Ранее она изготовила плакат и в шутливой форме попросила аргентинского форварда жениться на ней.

Этот случай лишний раз доказывает, что любовь к футболу и восхищение талантом Месси не имеют возрастных ограничений.

Кстати, был у Лионеля еще один 100-летний фанат – аргентинский дедушка Эрнан Мастранджело, который вручную записывал абсолютно каждый гол нападающего в свой блокнот, за что получил личное видеообращение с благодарностью от самого футболиста.

Что касается лично капитана действующих чемпионов мира, то он накануне побил все немыслимые рекорды мирового футбола.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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