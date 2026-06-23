100-летняя фанатка Месси потрясла всех своим личным присутствием на ЧМ-2026
Ну и, конечно, одной из запоминающихся личностей и зрителем матча между Аргентиной и Австрией стала 100-летняя фанатка Лионеля Месси – американская блогерша Полин Кана, более известная как Gangster Granny или "Гангстерская бабушка".
Кадры с самой возрастной болельщицей турнира, которая плакала от счастья на арене, когда Месси побил рекорд по голам на чемпионатах мира, стали одними из самых вирусных и трогательных эпизодов.
Пожилая женщина не в первый раз приходит на игры с участием капитана "Интер Майами".
Ранее она изготовила плакат и в шутливой форме попросила аргентинского форварда жениться на ней.
Этот случай лишний раз доказывает, что любовь к футболу и восхищение талантом Месси не имеют возрастных ограничений.
Кстати, был у Лионеля еще один 100-летний фанат – аргентинский дедушка Эрнан Мастранджело, который вручную записывал абсолютно каждый гол нападающего в свой блокнот, за что получил личное видеообращение с благодарностью от самого футболиста.
Что касается лично капитана действующих чемпионов мира, то он накануне побил все немыслимые рекорды мирового футбола.