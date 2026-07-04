Марокко разгромило Канаду и стало первым четвертьфиналистом ЧМ-2026
Фото: Instagram/equipedumaroc
Несколько минут назад на чемпионате мира по футболу завершился первый матч стадии 1/8 финала, где Марокко оказалась сильнее Канады со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.
Героем этой встречи стал 26-летний хавбек "атласских львов" Аззедин Унаи, который оформил дубль во втором тайме. Плюс еще один мяч в составе победителей забил Рахими.
Благодаря этому успеху сборная Марокко признана первой из всех 16 участников, которая удачно прошла барьер первого раунда плей-офф ЧМ-2026.
Теперь соперником африканской дружины по 1/4 финала данного турнира будет победитель матча Франция – Парагвай.
Этот поединок стартует 5 июля в 02:00 по казахстанскому времени.
Пока на мундиале кипят футбольные страсти, казахстанские болельщики огорчены выступлением лучшей теннисистки нашей страны Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2026.
Несколько часов назад вторая ракетка мира вылетела из Открытого чемпионата Великобритании.
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