Марокко разгромило Канаду и стало первым четвертьфиналистом ЧМ-2026

Несколько минут назад на чемпионате мира по футболу завершился первый матч стадии 1/8 финала, где Марокко оказалась сильнее Канады со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

Героем этой встречи стал 26-летний хавбек "атласских львов" Аззедин Унаи, который оформил дубль во втором тайме. Плюс еще один мяч в составе победителей забил Рахими.

Благодаря этому успеху сборная Марокко признана первой из всех 16 участников, которая удачно прошла барьер первого раунда плей-офф ЧМ-2026.

Теперь соперником африканской дружины по 1/4 финала данного турнира будет победитель матча Франция – Парагвай.

Этот поединок стартует 5 июля в 02:00 по казахстанскому времени.

Пока на мундиале кипят футбольные страсти, казахстанские болельщики огорчены выступлением лучшей теннисистки нашей страны Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2026.

Несколько часов назад вторая ракетка мира вылетела из Открытого чемпионата Великобритании.