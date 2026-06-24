Тренер сборной Португалии рассказал о разнице между Роналду и Месси

Прошедший игровой день на Чемпионате мира по футболу стал памятным для одного из его участников. Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после множества критических высказываний в свой адрес отметился дублем в ворота сборной Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

41-летний нападающий в очередной раз доказал хейтерам, что его рано списывать со счетов. И, к тому же, сегодня отмечает свой день рождения его главный конкурент на футбольном поле – Лионель Месси, которому исполнилось 39 лет.

В этой параллели наставник португальской дружины Роберто Мартинес отметил, что оба игрока внесли значительный вклад в развитие мирового футбола.

"Они изменили футбол, конкуренция была нужна им, чтобы расти. Роналду свеж, он невероятно дисциплинирован, выкладывается полностью. Есть икона, но есть и нынешний капитан, гораздо более простой, пример того, что значит играть за сборную. У него невероятное отношение к делу внутри раздевалки. Он был невероятно дисциплинирован. Я очень рад за него, он этого заслуживает. Он восстанавливается и уже готовится к следующему матчу. Именно эта простота делает его уникальным". Роберто Мартинес

Бельгийский специалист также подчеркнул, что для Роналду последние дни на ЧМ-2026 были непростыми из-за различной информации извне.

"Был тяжелый период, мы не добились результата, ради которого работали. Был шум вокруг команды, много фейковых новостей и злонамеренных интерпретаций. Одновременно мы почувствовали огромную поддержку от португальцев, которые любят сборную и понимают, что это своего рода жизненный урок. Но команда, наоборот, сплотилась и проявила невероятный настрой. Мы были злы, нам было тяжело, но в итоге это помогло нам вырасти как команде. Криштиану был образцовым капитаном". Роберто Мартинес

В матче с Узбекистаном португальский коллектив забил пять безответных мячей, два из которых на счету Роналду.

После этих взятий ворот он переписал ряд личных и мировых рекордов.