Франция осталась без наставника на важный матч с Норвегией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинул расположение "трехцветных" на мировом чемпионате из-за смерти своей матери, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы вице-чемпионов мира 2022 года, Дешам не сможет руководить командой в очень принципиальном матче против Норвегии.

Как известно, этот поединок запланирован на вечер 26 июня, где обе сборные, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира, будут сражаться за первое место в квартете I.

"В этот чрезвычайно болезненный момент мы желаем много мужества тренеру и его семье, а также выражаем им поддержку от имени всех в федерации". Заявление FFF

Дидье Дешам должен вернуться во Францию, чтобы принять участие в похоронах своей матери. Вместо него обязанности главного тренера сборной пока будет выполнять Ги Стефан.

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