#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Анчелотти объявил важную новость про Неймара перед матчем с Шотландией

Футбол Выход Поле Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 12:03 Фото: Instagram/brasil
Поздно вечером 24 июня на чемпионате мира по футболу стартуют поединки третьего тура группового этапа, где одно из интересных противостояний пройдет в группе С между Бразилией и Шотландией, сообщает Zakon.kz.

За сутки до старта этого матча главный тренер "пентакампионов" Карло Анчелотти известил общественность, что в составе его команды будет восстановившийся от травмы опытный форвард Неймар.

"Неймар в форме и может играть, мы очень рады, что он вернулся. Я очень доволен им, он хорошо подготовился и демонстрирует очень хорошее отношение к делу. Он хорошо знает своих партнеров по команде. Даже если не играет, он помогает своим опытом, знанием игры молодым игрокам". Карло Анчелотти

34-летний Неймар из-за небольшого повреждения пропустил первые две игры бразильской дружины на ЧМ-2026.

В его отсутствие подопечные Анчелотти сначала сыграли вничью с Марокко (1:1), а затем разгромили Гаити (3:0).

Теперь ночью 25 июня Марокко и Бразилия решат судьбу первого места в группе С, возможно, и Шотландия поспорит с ними.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Комент Тренера и Игрока
12:57, Сегодня
Наставник и форвард узбекской сборной высказались о разгроме от Португалии
Шотландия — Швейцария
01:58, 20 июня 2024
Евро-2024: сборная Швейцарии не смогла обыграть Шотландию
футболист Испании
01:58, 25 июня 2024
Испания с небольшим счетом обыграла Албанию в матче Евро-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
КФФ признала ошибку арбитра в матче 14-го тура КПЛ с участием &quot;Кайрата&quot;
12:57, Сегодня
КФФ признала ошибку арбитра в матче 14-го тура КПЛ с участием "Кайрата"
Женская сборная Казахстана завоевала &quot;бронзу&quot; чемпионата Азии по фехтованию на шпаге
12:53, Сегодня
Женская сборная Казахстана завоевала "бронзу" чемпионата Азии по фехтованию на шпаге
&quot;Разница в классе минимум на три головы&quot;: узбекский блогер о разгроме от Португалии на ЧМ
12:23, Сегодня
"Разница в классе минимум на три головы": узбекский блогер о разгроме от Португалии на ЧМ
Абылайхан Жусупов
12:10, Сегодня
"Обыграл тактически": Жусупов о триумфе над узбеком Болтаевым на победном Кубке мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: