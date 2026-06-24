Анчелотти объявил важную новость про Неймара перед матчем с Шотландией

Поздно вечером 24 июня на чемпионате мира по футболу стартуют поединки третьего тура группового этапа, где одно из интересных противостояний пройдет в группе С между Бразилией и Шотландией, сообщает Zakon.kz.

За сутки до старта этого матча главный тренер "пентакампионов" Карло Анчелотти известил общественность, что в составе его команды будет восстановившийся от травмы опытный форвард Неймар.

"Неймар в форме и может играть, мы очень рады, что он вернулся. Я очень доволен им, он хорошо подготовился и демонстрирует очень хорошее отношение к делу. Он хорошо знает своих партнеров по команде. Даже если не играет, он помогает своим опытом, знанием игры молодым игрокам". Карло Анчелотти

34-летний Неймар из-за небольшого повреждения пропустил первые две игры бразильской дружины на ЧМ-2026.

В его отсутствие подопечные Анчелотти сначала сыграли вничью с Марокко (1:1), а затем разгромили Гаити (3:0).

Теперь ночью 25 июня Марокко и Бразилия решат судьбу первого места в группе С, возможно, и Шотландия поспорит с ними.