Наставник и форвард узбекской сборной высказались о разгроме от Португалии

Накануне в рамках игр второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Узбекистана были бита Португалией во главе с Криштиану Роналду (0:5), где капитан европейцев отметился дублем, сообщает Zakon.kz.

После этой встречи главный тренер наших соседей, итальянец Фабио Каннаваро прокомментировал данную неудачу, которая стала второй кряду для его команды на текущем турнире. До этого их огорчили колумбийцы (3:1).

"Когда вы пропускаете такие быстрые голы, ситуация усложняется, но мы делаем успехи. Теперь мы должны сосредоточиться на следующем матче, но пропустить пять мячей это слишком. Пытался объяснить ребятам, как важно хорошо начать, но против Португалии это непросто. Обидно, что наш гол отменили, он мог бы придать нам дополнительный импульс. Разница слишком велика, Колумбия и Португалия входят в топ-20 мира. Это фантастический опыт и для меня, так и для игроков". Фабио Каннаваро

Несмотря на разгром, Каннаваро с оптимизмом смотрит на будущее узбекской сборной.

"Горжусь своими игроками, мы ни на секунду не сдались. Скоро пройдет Кубок Азии и там постараемся показать что-то новое, участие в ЧМ, ценности и опыт могут изменить ситуацию. Конечно, нынешний дебют для команды не мог быть легким. Всегда тяжело играть против тех, у кого игроки высокого уровня во всех линиях. Без сомнения, они вышли на поле с очень большой мотивацией". Фабио Каннаваро

В свою очередь капитан узбекской дружины и лучший снайпер турецкой Суперлиги Элдор Шомуродов извинился за исход матча перед своими фанатами.

"Мы отдали все наши силы на поле, против таких соперников иногда мало только усилий, нужна и удача. У Португалии очень много индивидуально сильных игроков. Приносим извинения болельщикам за это поражение, будем стараться хорошо подготовиться к Конго. Если все сложится хорошо, то мы выйдем на поле, чтобы победить". Элдор Шомуродов

Поединок Узбекистана против ДР Конго в третьем туре группового этапа ЧМ-2026 пройдет 28 июня. Африканцы несколько часов назад уступили Колумбии (0:1) и занимают сейчас третье место в подгруппе К.

На последней строчке этого квартета находятся узбеки без единого очка.