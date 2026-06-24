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Спорт

Легендарный Роналдиньо подписал контракт с итальянским клубом

Футбол Контракт Новый, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 16:59 Фото: Instagram/ronaldinho
46-летний знаменитый в прошлом бразильский футболист Роналдиньо подписал договор с итальянским клубом "Равенна", который выступает в третьем дивизионе Италии. сообщает Zakon.kz.

Презентация экс-нападающего сборной Бразилии и многих топовых клубов мира прошла в США, где проживает президент "Равенны" – Игнацио Чиприани.

Заодно Роналдиньо находится там в качестве почетного гостя ЧМ-2026.

Помимо выступления в Италии, футболист получит также акции этого клуба.

Роналдиньо – чемпион мира и обладатель "Золотого мяча", одна из самых выдающихся и любимых фигур в истории футбола.

"Его приход знаменует собой важный шаг в развитии клуба, вступающего в новый и амбициозный этап своей истории. "Равенна" воплощает в жизнь проект, выходящий далеко за пределы футбольного поля, позиционируя себя на пересечении футбола, культуры и творчества с целью выражения современного итальянского духа во всем мире". Заявление ФК "Равенна"

Однако пока нет никакой достоверной информации, сыграет ли экс-футболист в официальном матче Серии С.

"Новые цвета, та же улыбка, с нетерпением жду возможности снова танцевать с мячом и написать новую, прекрасную историю. Для меня футбол всегда был источником радости, и я рад привнести этот дух в Равенну. Пусть начнется волшебство".Роналдиньо

Окончательное решение легендарный футболист примет сам уже в ближайшее время. И это не первый пример, когда ветераны возвращаются в строй.

Месяц назад своим возвращением отметился 55-летняя финская знаменитость Яри Литманен, который не только вернулся, но и забил гол в чемпионате Литве низшего дивизиона.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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