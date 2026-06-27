Определены еще две пары плей-офф на ЧМ-2026 по футболу

27 июня Международная федерация футбола (FIFA) назвала пять сборных, которые по итогам некоторых игр предварительного этапа завоевали путевки в плей-офф чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Эти команды стали известны после того, как завершились матчи третьего тура в группе H. В этот список гарантированно уже вошли Португалия, Англия, Египет, Гана и Парагвай.

У всей этой пятерки дружин по четыре очка на данный момент, чего достаточно для выхода в плей-офф ЧМ-2026.

Вдобавок определились две пары, которые померятся силами в 1/16 финала турнира. Так Германия сыграет с Парагваем (30 июня), а Франция сразится с Швецией (1 июля).

К этой минуте число команд, которые получили путевки в плей-офф чемпионата мира, достигло 26-ти, остальные шесть сборных станут известны ближайшей ночью.

Здесь стоит отметить команду Швеции, которая в заключительном туре сыграла с Японией – 1:1, и пробилась в плей-офф с третьего места.