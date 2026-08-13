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Спорт

Наоми Осака пропустит турнир в США из-за усталости

Турнир в Цинциннати, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 05:00 Фото: j48tennis
Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати из-за усталости, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 августа проинформировал официальный сайт WTA. Японская теннисистка приняла решение отказаться от участия после насыщенного отрезка сезона.

Турнир в Цинциннати стартует 11 августа и продлится до 23 августа. Он станет одним из ключевых этапов подготовки к заключительному в сезоне турниру "Большого шлема" – US Open.

"Мне очень жаль, что в этом году мне приходится сняться с турнира в Цинциннати из-за усталости, – говорится в заявлении Осаки. – Я люблю здесь играть и с нетерпением жду возможности вернуться и выступить в Цинциннати в следующем году".

Для Осаки это уже второй год подряд, когда она пропускает Cincinnati Open. В прошлом году причиной был изменение расписания.

В Вашингтоне Осака дошла до полуфинала, а на турнире в Торонто – до четвертьфинала, где уступила казахстанке Елене Рыбакиной. В свою очередь Рыбакина очень хочет восстановиться перед встречей с Коко Гауфф, которая стартует рано утром 13 августа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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