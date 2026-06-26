Известны итоги жеребьевки "Уимблдона-2026" с участием Рыбакиной и Бублика

В Лондоне состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Великобритании по теннису, единственного мэйджора сезона на траве, где примут участие лидеры сборной Казахстана Елена Рыбакина и Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Мужскую сетку английского чемпионата возглавил первый номер ATP итальянец Янник Синнер, за ним идет победитель "Ролан Гаррос-2026" Александр Зверев.

Под 10-м номером посева здесь выступит наш Александр Бублик, которому на старте турнира достался австралиец Танаси Коккинакис.

Другой казахстанец Александр Шевченко в первом круге "Уимблдона" сразится с третьим сеяным этих соревнований, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

По мнению экспертов, на решающих стадиях главного травяного чемпионата мира могут встретиться:

Янник Синнер (Италия, 1) – Даниил Медведев (Россия, 8).

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Новак Джокович (Сербия, 7).

Алекс де Минор (Австралия, 5) – Бен Шелтон (США, 4).

Тейлор Фриц (США, 6) – Александр Зверев (Германия, 2).

Женскую часть данных состязаний возглавили Арина Соболенко и Елена Рыбакина, у которых первый и второй номер посева, соответственно.

Первая ракетка Казахстана за выход во второй круг "Уимблдона" померится силами с француженкой Лоис Буассон. А вот Юлия Путинцева на старте английского первенства постарается обыграть немку Татьяну Марию. Прогнозы специалистов на стадии 1/4 финала женской сетки выглядят в следующем порядке:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Мирра Андреева (Россия, 5).

Джессика Пегула (США, 4) – Кори Гауфф (США, 7).

Элина Свитолина (Украина, 8) – Ига Швёнтек (Польша, 3).

Аманда Анисимова (США, 6) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

Полный расклад мужской и женской сетки "Уимблдона" можно увидеть здесь.

К сожалению, в основном раунде данного турнира мы не сможем уроженца Петропавловска Тимофея Скатова, который накануне после двух побед проиграл в финале квалификации французу Кириану Жаке (№136 ATP).