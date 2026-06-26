#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Известны итоги жеребьевки "Уимблдона-2026" с участием Рыбакиной и Бублика

Теннис Жеребьевка Уимбдона, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 16:32 Фото: Instagram/LenaRybakina
В Лондоне состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Великобритании по теннису, единственного мэйджора сезона на траве, где примут участие лидеры сборной Казахстана Елена Рыбакина и Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Мужскую сетку английского чемпионата возглавил первый номер ATP итальянец Янник Синнер, за ним идет победитель "Ролан Гаррос-2026" Александр Зверев.

Под 10-м номером посева здесь выступит наш Александр Бублик, которому на старте турнира достался австралиец Танаси Коккинакис.

Другой казахстанец Александр Шевченко в первом круге "Уимблдона" сразится с третьим сеяным этих соревнований, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

По мнению экспертов, на решающих стадиях главного травяного чемпионата мира могут встретиться:

Янник Синнер (Италия, 1) – Даниил Медведев (Россия, 8).

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Новак Джокович (Сербия, 7).

Алекс де Минор (Австралия, 5) – Бен Шелтон (США, 4).

Тейлор Фриц (США, 6) – Александр Зверев (Германия, 2).

Женскую часть данных состязаний возглавили Арина Соболенко и Елена Рыбакина, у которых первый и второй номер посева, соответственно.

Первая ракетка Казахстана за выход во второй круг "Уимблдона" померится силами с француженкой Лоис Буассон. А вот Юлия Путинцева на старте английского первенства постарается обыграть немку Татьяну Марию. Прогнозы специалистов на стадии 1/4 финала женской сетки выглядят в следующем порядке:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Мирра Андреева (Россия, 5).

Джессика Пегула (США, 4) – Кори Гауфф (США, 7).

Элина Свитолина (Украина, 8) – Ига Швёнтек (Польша, 3).

Аманда Анисимова (США, 6) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

Полный расклад мужской и женской сетки "Уимблдона" можно увидеть здесь.

К сожалению, в основном раунде данного турнира мы не сможем уроженца Петропавловска Тимофея Скатова, который накануне после двух побед проиграл в финале квалификации французу Кириану Жаке (№136 ATP).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Теннис Жеребьевка Уимблдона
15:13, 27 июня 2025
Известны итоги жеребьевки "Уимблдона-2025" с участием казахстанцев
Александр Бублик впервые пробился в 4 круг Уимблдона
21:43, 07 июля 2023
Александр Бублик впервые пробился в 1/8 финала Уимблдона
Александр Бублик
18:00, 08 июля 2023
Александр Бублик снялся с парного разряда Уимблдона-2023
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гусман Кыргызбаев
17:01, Сегодня
Этап Мирового Гран-при по дзюдо: Япония возглавила медальный зачёт, Казахстан идёт пятым
Максим Мухаметов
16:51, Сегодня
Владивостокский "Адмирал" из КХЛ подписал ещё одного хоккеиста сборной Казахстана
Нурсултон Рузибоев
16:35, Сегодня
Узбекский боец UFC Рузибоев сделал вес перед боем с Пуляевым на UFC в Баку
Елдос Сметов
16:20, Сегодня
Фиаско Абужакыновой, возвращение Сметова, проигрыш Кыргызбаева в финале: итоги первого дня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: