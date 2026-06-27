Иран и Египет не хотят играть 27 июня под символикой ЛГБТ

Иран попросил FIFA не проводить церемонии и не использовать рекламные вставки с атрибутикой ЛГБТ в матче ЧМ-2026 с Египтом, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что матч пройдет в Сиэтле, и в этот день, 27 июня, в городе запланированы ЛГБТ-мероприятия. Федерации обеих стран выступили против любых ЛГБТ-церемоний на стадионе, передает Independent.

Однако в ФИФА заявили, что не будут препятствовать проносу радужных флагов. Футбольные федерации обоих участников игры выступили резко против. В Египте гомосексуальные отношения запрещены. В Иране максимальное наказание за это – смертная казнь.

Начало игры запланировано на 08:00 по времени Казахстана.

После двух ничьих Иран на втором месте в своей группе, Египет с четырьмя очками на первом. Власти США требуют от футболистов Ирана покинуть страну тем же вечером, оставляя на игру, восстановление и отбытие лишь четыре часа.

А 28 июня матч Аргентина – Иордания Месси начнет на скамейке запасных.