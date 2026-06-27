Дембеле оформил хет-трик в матче ЧМ-2026 между Францией и Норвегией
Главной звездой поединка стал форвард ПСЖ Усман Дембеле, который сделал хет-трик за 32 минуты, где ему два точных паса отдал капитан французской дружины Килиан Мбаппе.
А четвертый гол в составе победителей забил Дезире Дуэ. У скандинавского коллектива одним мячом отметился Тело Осгор. Норвежцы могли еще раз поразить ворота Майка Меньяна, но голкипер отразил 11-метровый удар в исполнении Йоргена Ларсена.
В итоге Франция громит Норвегию, которая играла без своих лидеров Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора, их приберегли к матчам плей-офф.
В другой встрече группы I Сенегал "раскатал" Ирак – 5:0, где забитыми голами отметились Хабиб Диарра, Исмаила Сарр, Пап Гуйе (дубль) и Илиман Ндиаю.
Тем самым в этом квартете Франция – первая (9 очков), на второй строчке остановилась Норвегия (6), далее идут Сенегал (3) и Ирак (0).
Днем ранее стали известны две лучшие команды из группы F, которые продолжат борьбу за "золото" ЧМ-2026 по футболу.