Дембеле оформил хет-трик в матче ЧМ-2026 между Францией и Норвегией

Прошедшей ночью на Чемпионате мира по футболу состоялся решающий матч в группе I, где сборная Франции разгромила Норвегию со счетом 4:1. Команды разыгрывали между собой первое место в квартете, сообщает Zakon.kz.

Главной звездой поединка стал форвард ПСЖ Усман Дембеле, который сделал хет-трик за 32 минуты, где ему два точных паса отдал капитан французской дружины Килиан Мбаппе.

А четвертый гол в составе победителей забил Дезире Дуэ. У скандинавского коллектива одним мячом отметился Тело Осгор. Норвежцы могли еще раз поразить ворота Майка Меньяна, но голкипер отразил 11-метровый удар в исполнении Йоргена Ларсена.

В итоге Франция громит Норвегию, которая играла без своих лидеров Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора, их приберегли к матчам плей-офф.

В другой встрече группы I Сенегал "раскатал" Ирак – 5:0, где забитыми голами отметились Хабиб Диарра, Исмаила Сарр, Пап Гуйе (дубль) и Илиман Ндиаю.

Тем самым в этом квартете Франция – первая (9 очков), на второй строчке остановилась Норвегия (6), далее идут Сенегал (3) и Ирак (0).

Днем ранее стали известны две лучшие команды из группы F, которые продолжат борьбу за "золото" ЧМ-2026 по футболу.