#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Дембеле оформил хет-трик в матче ЧМ-2026 между Францией и Норвегией

Футбол Разгром Норвегия, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 07:53 Фото: Instagram/fifaworldcup
Прошедшей ночью на Чемпионате мира по футболу состоялся решающий матч в группе I, где сборная Франции разгромила Норвегию со счетом 4:1. Команды разыгрывали между собой первое место в квартете, сообщает Zakon.kz.

Главной звездой поединка стал форвард ПСЖ Усман Дембеле, который сделал хет-трик за 32 минуты, где ему два точных паса отдал капитан французской дружины Килиан Мбаппе.

А четвертый гол в составе победителей забил Дезире Дуэ. У скандинавского коллектива одним мячом отметился Тело Осгор. Норвежцы могли еще раз поразить ворота Майка Меньяна, но голкипер отразил 11-метровый удар в исполнении Йоргена Ларсена.

В итоге Франция громит Норвегию, которая играла без своих лидеров Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора, их приберегли к матчам плей-офф.

В другой встрече группы I Сенегал "раскатал" Ирак – 5:0, где забитыми голами отметились Хабиб Диарра, Исмаила Сарр, Пап Гуйе (дубль) и Илиман Ндиаю.

Тем самым в этом квартете Франция – первая (9 очков), на второй строчке остановилась Норвегия (6), далее идут Сенегал (3) и Ирак (0).

Днем ранее стали известны две лучшие команды из группы F, которые продолжат борьбу за "золото" ЧМ-2026 по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Плей-офф Путевки
08:28, Сегодня
Возинья подарил Кабо-Верде историческую путевку в плей-офф ЧМ-2026
Футбол Дубль Франции
09:52, 23 июня 2026
Дубль Мбаппе позволил Франции завоевать путевку в плей-офф ЧМ-2026
Футбол Хет-трик Аргентина
09:58, 17 июня 2026
Месси оформил первый хет-трик ЧМ-2026 и установил ряд рекордов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ерсултан Дюсейхан
08:20, Сегодня
Казахстанец Дюсейхан проиграл в первой же схватке на Grand Prix в Циндао
Илия Топурия
07:46, Сегодня
Илию Топурию назвали достойным включения в Зал славы UFC
Михаил Шайдоров
07:10, Сегодня
Михаил Шайдоров: Без удачи в спорте никуда
Гэвин Маккенна
06:41, Сегодня
Представлен топ-10 игроков первого раунда драфта НХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: