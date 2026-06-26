Сборная Кот-д’Ивуара впервые в истории пробилась в плей-офф мундиаля

Нынешний Чемпионат мира по футболу бьет рекорды по числу команд, которые в первый раз сыграют на стадии плей-офф. Подобного показателя добилась несколько часов назад и сборная Кот-д’Ивуара, пробившая себе дорогу из группы Е, сообщает Zakon.kz.

"Слоны" набрали шесть очков по итогам трех игр предварительного раунда ЧМ-2026, пропустив вперед себя только Германию.

В заключительном матче группового этапа Кот-д′Ивуар переиграл Кюрасао со счетом 2:0 благодаря дублю Пепе.

В итоге команда Эмерса Фаэ впервые в своей истории и только с четвертой попытки сыграет в плей-офф чемпионата мира.

А подопечные Дика Адвоката, кстати, 82-я команда по рейтингу FIFA, покидает эти соревнования с высоко поднятой головой, при этом набрав историческое очко во втором туре с Эквадором.

"Гордость – первое слово, которое приходит на ум. Знали, на что мы способны, но также мы понимали, что это будет сложно. И мы сделали это, более того, финишировали вторыми. Счастливы и гордимся, смотрим в будущее. Планируем как следует отдохнуть перед нашим следующим матчем. Кот-д’Ивуар заслуживает этого, может наслаждаться этим и праздновать сегодня. Пусть они продолжают нас поддерживать, чтобы мы смогли пройти как можно дальше". Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ

Теперь соперником африканской дружины на стадии первого раунда плей-офф станет Франция или Норвегия. Это будет известно предстоящей ночью по окончании игр квартета I.

Между тем накануне на ЧМ-2026 объявилась первая сборная, которая с третьего места заработала себе путевку в 1/16 финала.