Известны сроки и время старта матчей второго раунда плей-офф ЧМ-2026

4 июля 2026 года вечером стартуют матчи 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. До второго раунда плей-офф текущего турнира дошли 16 сборных, которые продолжат борьбу за "золото", сообщает Zakon.kz.

Открывают данную стадию мундиаля команды Канады и Марокко, их противостояние начнется 4 июля в 22:00 по казахстанскому времени. Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

Затем уже в ночь на 5 июля в 02:00 на поле выйдут сборные Франции и Парагвая.

Остальные пары 1/8 финала ЧМ-2026 выглядят следующим образом:

Бразилия – Норвегия (6 июля – 01:00);

Мексика – Англия (6 июля – 05:00);

Португалия – Испания (7 июля – 00:00).;

США – Бельгия (7 июля – 05:00);

Аргентина – Египет (7 июля – 21:00);

Швейцария – Колумбия (8 июля – 01:00).

А на днях казахстанский хоккейный клуб "Барыс" подписал контракт с бывшим игроком "Вашингтон Кэпиталз".