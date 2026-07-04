#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Известны сроки и время старта матчей второго раунда плей-офф ЧМ-2026

Футбол Плей-офф 2 Раунд, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 11:36 Фото: Instagram/fifaworldcup
4 июля 2026 года вечером стартуют матчи 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. До второго раунда плей-офф текущего турнира дошли 16 сборных, которые продолжат борьбу за "золото", сообщает Zakon.kz.

Открывают данную стадию мундиаля команды Канады и Марокко, их противостояние начнется 4 июля в 22:00 по казахстанскому времени. Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

Затем уже в ночь на 5 июля в 02:00 на поле выйдут сборные Франции и Парагвая.

Остальные пары 1/8 финала ЧМ-2026 выглядят следующим образом:

  • Бразилия – Норвегия (6 июля – 01:00);
  • Мексика – Англия (6 июля – 05:00);
  • Португалия – Испания (7 июля – 00:00).;
  • США – Бельгия (7 июля – 05:00);
  • Аргентина – Египет (7 июля – 21:00);
  • Швейцария – Колумбия (8 июля – 01:00).

А на днях казахстанский хоккейный клуб "Барыс" подписал контракт с бывшим игроком "Вашингтон Кэпиталз".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол 32 Сборные
14:45, 28 июня 2026
Объявлены дата и время начала всех матчей плей-офф ЧМ-2026 по футболу
Футбол Путевка Плей-офф
09:36, 25 июня 2026
Швейцария и Канада пробились в плей-офф ЧМ-2026 по футболу
Футбол Список Плей-офф
14:17, 24 июня 2026
Кто гарантировал место в плей-офф ЧМ-2026 перед стартом игр третьего тура
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вольная борьба
12:07, Сегодня
Кыргыз Исаков разгромил казаха Орынбасара и не позволил ему выйти в финал чемпионата Азии
Улугбек Рашидов
11:30, Сегодня
Чемпион мира из Узбекистана Рашидов оставил казахстанца Расима без полуфинала на ЧА
Светлана Макеева
10:43, Сегодня
"Помогите нам добиться справедливости": легкоатлетка Макеева сделала заявление о зарплате
Ислам Махачев
09:55, Сегодня
Ислам Махачев стал заслуженным мастером спорта России по самбо
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: