Казахстан обеспечил себе финал на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Швейцарии

Представители команды Казахстана успешно выступили в квалификации этапа Кубка мира по прыжкам на батуте, который проходит в Арозе (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях по синхронным прыжкам среди женщин Виктория Бутолина и Евгения Чернышева завоевали путевку в финал.

Также Ерлан Тасмагамбетов успешно преодолел первый квалификационный этап в индивидуальных соревнованиях и вышел во второй раунд.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, финал соревнований по синхронным прыжкам среди женщин состоится завтра, 28 июня.

Ранее сообщалось, что казахстанец стал серебряным призером чемпионата Азии по маунтинбайку в Узбекистане.