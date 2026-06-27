Казахстан обеспечил себе финал на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Швейцарии
Фото: olympic.kz
Представители команды Казахстана успешно выступили в квалификации этапа Кубка мира по прыжкам на батуте, который проходит в Арозе (Швейцария), сообщает Zakon.kz.
В соревнованиях по синхронным прыжкам среди женщин Виктория Бутолина и Евгения Чернышева завоевали путевку в финал.
Также Ерлан Тасмагамбетов успешно преодолел первый квалификационный этап в индивидуальных соревнованиях и вышел во второй раунд.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, финал соревнований по синхронным прыжкам среди женщин состоится завтра, 28 июня.
Ранее сообщалось, что казахстанец стал серебряным призером чемпионата Азии по маунтинбайку в Узбекистане.
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