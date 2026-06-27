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Спорт

Казахстан обеспечил себе финал на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Швейцарии

Два казахстанских спортсмена продолжают борьбу за медали Кубка мира, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 18:48 Фото: olympic.kz
Представители команды Казахстана успешно выступили в квалификации этапа Кубка мира по прыжкам на батуте, который проходит в Арозе (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях по синхронным прыжкам среди женщин Виктория Бутолина и Евгения Чернышева завоевали путевку в финал.

Также Ерлан Тасмагамбетов успешно преодолел первый квалификационный этап в индивидуальных соревнованиях и вышел во второй раунд.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, финал соревнований по синхронным прыжкам среди женщин состоится завтра, 28 июня.

Ранее сообщалось, что казахстанец стал серебряным призером чемпионата Азии по маунтинбайку в Узбекистане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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