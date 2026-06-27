Казахстанец уступил в финале легенде дзюдо и завоевал "серебро" Гран-при в Китае

Казахстанец Гусман Кыргызбаев выступил в финале международного турнира по дзюдо серии Гран-при в Циндао (Китай), сообщает Zakon.kz.

Дзюдоист дошел до решающего раунда в весовой категории до 66 кг. В финальной схватке ему противостоял двукратный олимпийский чемпион Хифуми Абэ (Япония).

Победу одержал соперник. Кыргызбаев завершил Гран-при с серебряной медалью.

Добавим, что в схватке за третье место в категории до 60 кг принял участие Елдос Сметов. Однако попасть в число призеров ему не удалось. Олимпийский чемпион уступил Аюбу Блиеву из России.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Елдос Сметов возвращается на татами спустя два года.