Казахстанец уступил в финале легенде дзюдо и завоевал "серебро" Гран-при в Китае
Фото: olympic.kz
Казахстанец Гусман Кыргызбаев выступил в финале международного турнира по дзюдо серии Гран-при в Циндао (Китай), сообщает Zakon.kz.
Дзюдоист дошел до решающего раунда в весовой категории до 66 кг. В финальной схватке ему противостоял двукратный олимпийский чемпион Хифуми Абэ (Япония).
Победу одержал соперник. Кыргызбаев завершил Гран-при с серебряной медалью.
Добавим, что в схватке за третье место в категории до 60 кг принял участие Елдос Сметов. Однако попасть в число призеров ему не удалось. Олимпийский чемпион уступил Аюбу Блиеву из России.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Елдос Сметов возвращается на татами спустя два года.
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