Казахстанки вошли в число призеров Кубка мира по академической гребле
Фото: olympic.kz
В Люцерне (Швейцария) проходит этап Кубка мира по академической гребле. Казахстанские спортсменки Екатерина Носкова и Мария Чернец стали бронзовыми призерами в соревнованиях среди женских пар легкого веса. Их результат составил 7:21.91, сообщает Zakon.kz.
Победу одержала сборная Японии, показав время 7:14.74. Второе место заняла сборная Перу с результатом 7:18.51.
Отметим, что этап Кубка мира завершится 28 июня.
Ранее сообщалось, что казахстанец стал серебряным призером чемпионата Азии по маунтинбайку в Узбекистане.
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