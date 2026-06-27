Казахстанки вошли в число призеров Кубка мира по академической гребле

Фото: olympic.kz

В Люцерне (Швейцария) проходит этап Кубка мира по академической гребле. Казахстанские спортсменки Екатерина Носкова и Мария Чернец стали бронзовыми призерами в соревнованиях среди женских пар легкого веса. Их результат составил 7:21.91, сообщает Zakon.kz.

Победу одержала сборная Японии, показав время 7:14.74. Второе место заняла сборная Перу с результатом 7:18.51. Отметим, что этап Кубка мира завершится 28 июня. Ранее сообщалось, что казахстанец стал серебряным призером чемпионата Азии по маунтинбайку в Узбекистане.

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