Аргентина была в шаге от вылета с ЧМ, но Месси вывел ее в четвертьфинал

На "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Атланта, США) завершился предпоследний матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026, в котором встретились сборные Аргентины и Египта, передает Zakon.kz.

Как сообщает Sportarena.kz, действующие чемпионы мира считались фаворитом встречи, но оказались в роли отыгрывающихся уже на 15-й минуте: отличился Ибрахим.

На 19-й минуте египтянин Хаисем Хассан сфолил в штрафной площади на Николасе Тальяфико, но Месси не реализовал пенальти.

"Зико на 67-й увеличил преимущество египтян после разительной контратаки африканской сборной, но аргентицы сражались до последнего. Сначала Ромеро отличился после навеса Месси (на 79-й минуте), а на 83-й сам Лео прекрасным ударом восстановил равновесие", – говорится в сообщении.

Примечательно, что легендарный аргентинец кроме лидерства по числу голов на мировых первенствах стал номером один на планете и по количеству голевых передач. Пас на защитника Кристиана Ромеро стал для Месси девятым на ЧМ, что является рекордом за всю историю турнира.

На 92-й минуте встречи Энцо Фернандес в результате контратаки точным ударом головы вывел аргентинцев вперед.

Аналитики ESPN назвали третий гол аргентинцев "актом абсолютного хладнокровия". Эксперты отметили, что пока все ждали овертайма, Аргентина задушила Египет прессингом у их же штрафной.

В итоге, сборная Аргентины вырвала победу 3:2 и вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Пять дней назад Бельгия на 125-й минуте вырвала архиважную победу у Сенегала в рамках первого раунда плей-офф ЧМ-2026, где Ромелу сыграл одну из ответственных ролей.