Мировой рекорд и "золото": Нуржан Жумабай триумфально выступил на ЧМ в Колумбии

Фото: olympic.kz

Казахстанский тяжелоатлет Нуржан Жумабай одержал победу на чемпионате мира среди юношей, который проходит в Кали (Колумбия). Казахстанец защищал честь страны в весовой категории до 88 кг, сообщает Zakon.kz.

По итогам двоеборья Нуржан Жумабай поднял 348 (155+193) кг. Кроме того, он обновил мировой рекорд в толчке. Серебряную медаль завоевал Эрик Гуадамуд (Испания) – 344 (156+188) кг. А Хосе Мантилья (Мексика) замкнул тройку лучших – 335 (151+184) кг. Ранее сообщалось, что пять казахстанских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Азии в Индонезии.

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