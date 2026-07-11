Мировой рекорд и "золото": Нуржан Жумабай триумфально выступил на ЧМ в Колумбии
Фото: olympic.kz
Казахстанский тяжелоатлет Нуржан Жумабай одержал победу на чемпионате мира среди юношей, который проходит в Кали (Колумбия). Казахстанец защищал честь страны в весовой категории до 88 кг, сообщает Zakon.kz.
По итогам двоеборья Нуржан Жумабай поднял 348 (155+193) кг. Кроме того, он обновил мировой рекорд в толчке.
Серебряную медаль завоевал Эрик Гуадамуд (Испания) – 344 (156+188) кг. А Хосе Мантилья (Мексика) замкнул тройку лучших – 335 (151+184) кг.
Ранее сообщалось, что пять казахстанских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Азии в Индонезии.
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