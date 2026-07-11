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Спорт

Мировой рекорд и "золото": Нуржан Жумабай триумфально выступил на ЧМ в Колумбии

Нуржан Жумабай побил рекорд и стал чемпионом мира среди юношей, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 18:03 Фото: olympic.kz
Казахстанский тяжелоатлет Нуржан Жумабай одержал победу на чемпионате мира среди юношей, который проходит в Кали (Колумбия). Казахстанец защищал честь страны в весовой категории до 88 кг, сообщает Zakon.kz.

По итогам двоеборья Нуржан Жумабай поднял 348 (155+193) кг. Кроме того, он обновил мировой рекорд в толчке.

Серебряную медаль завоевал Эрик Гуадамуд (Испания) – 344 (156+188) кг. А Хосе Мантилья (Мексика) замкнул тройку лучших – 335 (151+184) кг.

Ранее сообщалось, что пять казахстанских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Азии в Индонезии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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