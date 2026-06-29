Экс-звезда "Барселоны" Левандовски собирается играть против Месси в МЛС
На данный час Роберт Левандовски почти уже договорился о переходе в "Чикаго", осталось подписать необходимые документы с новым клубом.
37-летний бывший футболист "блауграны" перейдет в клуб чемпионата МЛС на правах свободного агента.
🚨💣 EXCLUSIVE | Robert Lewandowski has agreed to join Chicago Fire FC.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 28, 2026
All done. Documents have been prepared and are set to be signed within the next 24 hours.
New chapter in MLS as a free agent. @SkySportDE 🇵🇱 pic.twitter.com/WDJDL3XDtP
В прошедшем сезоне испанского чемпионата Левандовски сыграл 31 матч, где забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Он помог команде стать победителем Ла Лиги.
Если Роберт все-таки подпишет контракт с "Чикаго", то он будет очередной знаменитостью "сине-гранатовых" в МЛС.
До него здесь уже блистают Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес.
Что касается Месси, то он в эти дни творит чудеса и рекорды на ЧМ-2026 в США.