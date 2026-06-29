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Спорт

Экс-звезда "Барселоны" Левандовски собирается играть против Месси в МЛС

Футбол Переход Чикаго, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 14:59 Фото: Instagram/_rl9
Знаменитый польский нападающий Роберт Левандовски, который только недавно защищал честь каталонской "Барселоны", собирается надеть майку американского футбольного клуба "Чикаго". Форвард должен подписать контракт в течение ближайших часов, сообщает Zakon.kz.

На данный час Роберт Левандовски почти уже договорился о переходе в "Чикаго", осталось подписать необходимые документы с новым клубом.

37-летний бывший футболист "блауграны" перейдет в клуб чемпионата МЛС на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне испанского чемпионата Левандовски сыграл 31 матч, где забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Он помог команде стать победителем Ла Лиги.

Если Роберт все-таки подпишет контракт с "Чикаго", то он будет очередной знаменитостью "сине-гранатовых" в МЛС.

До него здесь уже блистают Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес.

Что касается Месси, то он в эти дни творит чудеса и рекорды на ЧМ-2026 в США.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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