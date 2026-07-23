Звездный нападающий дортмундской "Боруссии" стал игроком "Барселоны"

23 июля каталонская "Барселона" подписала контракт с немецким форвардом Каримом Адейеми. Договор с игроком рассчитан до 30 июня 2031 года, сообщает Zakon.kz.

24-летний Адейеми играл за "черно-желтых" последние четыре сезона и по контракту должен был выступать еще один год в Бундеслиге.

Однако обе стороны договорились иначе, так как испанский коллектив заплатил немалую сумму за форварда сборной Германии.

В прошлом сезоне Карим в 39 матчах за клуб забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

За свою профессиональную карьеру нападающий также выступал за австрийские команды "Зальцбург" и "Лиферинг".

По информации некоторых инсайдеров, стоимость трансфера Адейеми в "Барселону" составила 22 млн евро + 7 млн евро бонусами.

А через несколько часов свой старт в новом евросезоне начнет костанайский "Тобыл".