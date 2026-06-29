Капитан сборной Бразилии с опаской смотрит на матч против Японии

Вечером 29 июня 2026 года состоится второй матч стадии плей-офф чемпионата мира по футболу, в котором сборная Бразилии сразится с командой Японии, сообщает Zakon.kz.

За сутки до этого противостояния капитан "пентакампионов" Маркиньос высказался о матче с Японией как об очень сложном сопернике для него и его коллег.

"Будет очень сложная игра, но мы готовы, провели тренировки, разобрали соперника, подготовили план на матч. Нужно грамотно нейтрализовать соперника, это очень сильная команда, которая заслуженно дошла до этой стадии. Мы также понимаем, что многое зависит от нашей собственной игры. В последних матчах мы прибавляли, начали турнир не лучшим образом, но в последующем стали сильнее. Теперь важно использовать весь накопленный опыт". Маркиньос

Бразилия пробилась в плей-офф мундиаля, став победителем квартета С, обыграв Гаити (3:0) и Шотландию (3:0), а также сыграла вничью с Марокко (1:1).

"Сейчас начинается уже совершенно другой турнир. Групповой этап – это одно, там главное было выйти в плей-офф. А матчи на вылет – это уже новое соревнование. Нужно двигаться шаг за шагом. По опыту ЧМ-2022 знаем, насколько важно сохранять максимальную концентрацию в каждом эпизоде и уделять внимание каждой детали игры. Именно так мы и будем действовать". Маркиньос

Встреча Япония – Бразилия начнется в 22:00 по казахстанскому времени, болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

Лучшая команда в этой паре далее в 1/8 финала встретится с победителем матча Норвегия – Кот-д’Ивуар.

Между тем накануне свое возвращение в костанайский "Тобыл" победой отметил вингер сборной Казахстана – Ислам Чесноков.