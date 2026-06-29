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Спорт

"Астана" сделала заявление о возможном недопуске в еврокубки

ФК &quot;Астана&quot;, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 22:33 Фото: Instagram/fca.astana
Пресс-служба "Астаны" опубликовала официальное заявление, где опровергла информацию о возможном неучастии в квалификации Лиги конференций сезона-2026/2027, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, появившаяся информация о том, что возможная угроза участия клуба в еврокубках связана с отсутствием средств на выезд команды в Албанию, не соответствует действительности.

Подготовка к игре проходит в штатном режиме, а все расходы, связанные с перелетом, проживанием и организацией участия команды, обеспечены в полном объеме.

Причина связана исключительно с прохождением процедуры ежеквартального финансового мониторинга УЕФА, в рамках которого клуб подтверждает отсутствие просроченной задолженности по своим финансовым обязательствам перед членами команды.

В настоящее время клуб ведет работу для успешного прохождения данной процедуры.

"Просим болельщиков и представителей СМИ доверять исключительно официальной информации, публикуемой на официальных ресурсах ФК "Астана", – сообщается в клубном Instagram.

В первом квалификационном раунде Лиги конференций "Астана" встретится с албанским "Динамо Сити" из Тираны.

Ранее сообщалось, что "Астана" в меньшинстве ушла от поражения в матче с "Женисом".

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Аксинья Титова
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