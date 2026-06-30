Итальянец Мареска пришел на смену Гвардиолы в "Манчестер Сити"

Новым главным тренером английского футбольного клуба "Манчестер Сити" стал 46-летний итальянский специалист Энцо Мареска, который в прошлом сезоне трудился в лондонском "Челси", сообщает Zakon.kz.

Экс-тренер "аристократов" подписал с "горожанами" контракт на три года и начнет готовить команду уже в ближайшее время.

Мареска пришел на смену легендарного Хосепа Гвардиолы, который выиграл здесь 20 трофеев. Итальянец ранее уже работал с молодежной командой из Манчестера.

Энцо Мареска добился больших успехов в "Челси", подарив "синим" титул Лиги конференций УЕФА и КЧМ-2025.

"Этот клуб я очень хорошо знаю, это блестящий шанс для меня, невероятно хорошо организованная команда. Все, что они делают, инновационно, спланировано и целенаправленно. Для тренера это идеальная ситуация. Это обеспечивает стабильность, необходимую мне для эффективного выполнения работы. Я возвращаюсь сюда в третий раз, знаю требования и ожидания. С нетерпением жду начала работы с игроками, хочу, чтобы побеждали, играли в хороший футбол". Энцо Мареска

Свой дебют на посту главного тренера "небесно-голубых" Мареска проведет уже скоро, 1 августа его команда сыграет товарищеский матч против итальянского "Интера".

Спустя три недели "горожане" начнут новый сезон в АПЛ домашним поединком против "Борнмута".